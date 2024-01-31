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«Моральный стыд»: SHAMAN заподозрили в ЛГБТ-пропоганде — певец порочит многомиллионную национальность

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«Моральный стыд»: SHAMAN заподозрили в ЛГБТ-пропоганде — певец порочит многомиллионную национальность
Знаменитости
Источник фото: @shaman.me

По информации Телеграм-канала «Осторожно, новости», певца SHAMAN проверяет МВД. Исполнителя подозревают в пропаганде ЛГБТ, признанной экстремистской, а также в оскорблении чувств верующих.

Ян Коробков, российски активист, обратился с просьбой провести проверку, утверждая, что он видит в видеоклипе на песню «Я русский» пропаганду ЛГБТ из-за подкрашенных глаз певца. Он также уверяет, что в ролике есть оскорбление чувств верующих из-за появления аббревиатуры FAP (сленг означает мастурбацию), при этом вместе со звучанием колоколов.

Канал также отмечает, что по закону МВД обязано провести данную проверку.

«В кадре Дронов поет следующие строки: «Я русский!», создавая образ русского как гомосексуала, который порочит многомиллионную национальность, на которую влияет тлетворно западная культура, где разрешены однополые сексуальные акты и браки», — говорится в тексте заявления Коробкова.

Информационное агентство «Informing»

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