«Моральный стыд»: SHAMAN заподозрили в ЛГБТ-пропоганде — певец порочит многомиллионную национальность

По информации Телеграм-канала «Осторожно, новости», певца SHAMAN проверяет МВД. Исполнителя подозревают в пропаганде ЛГБТ, признанной экстремистской, а также в оскорблении чувств верующих.

Ян Коробков, российски активист, обратился с просьбой провести проверку, утверждая, что он видит в видеоклипе на песню «Я русский» пропаганду ЛГБТ из-за подкрашенных глаз певца. Он также уверяет, что в ролике есть оскорбление чувств верующих из-за появления аббревиатуры FAP (сленг означает мастурбацию), при этом вместе со звучанием колоколов.

Канал также отмечает, что по закону МВД обязано провести данную проверку.

«В кадре Дронов поет следующие строки: «Я русский!», создавая образ русского как гомосексуала, который порочит многомиллионную национальность, на которую влияет тлетворно западная культура, где разрешены однополые сексуальные акты и браки», — говорится в тексте заявления Коробкова.