Участники «голой» вечеринки начали вновь давать концерты в России

Как информирует сегодня РЕН ТВ, после отмены большинства концертов и многих корпоративов из-за скандала на «голой» вечеринке с участием ведущей Анастасии Ивлеевой, артисты начинают постепенно возвращаться на российскую сцену. Так, певец Дима Билан планирует серию концертов в Москве и некоторых других российских городах.

Рэпер Джиган, в свою очередь, поздравит поклонниц с 8 Марта, выступив в одном из столичных клубов. Лолита Милявская тоже готовится к весенним выступлениям в различных городах РФ. В то же время Филипп Киркоров и Наталья Чистякова-Ионова (певица Глюкоза), несмотря на записанные новые песни, пока что остаются в неопределенности относительно проведения запланированных ранее в РФ концертов.