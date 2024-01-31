Гарик Мартиросян раскрыл способ, как российским звездам вернуть себе популярность

Гарик Мартиросян в интервью с изданием News.ru поделился своим мнением, что для возвращения к прежней популярности артистам не следует прибегать к каким-либо радикальным мерам. Артист советует фокусироваться на любимом деле, заниматься с любовью профессиональной деятельностью, при этом не поддаваться влиянию чужих мнений.

«Нужно любимым делом всегда заниматься, не идти на поводу у чужих мыслей, заниматься тем, в чем ты чувствуешь себя, заниматься своей профессией», — отметил Гарик Мартиросян.

Мартиросян начал комедийную карьеру в далеком 1993 году. Он дебютировал в команде КВН «Новые армяне». Впоследствии комик стал известен как ведущий и авто Comedy Club. В 2017 году Гарик покинул популярную ТВ-программу. Он участвовал в различных шоу и кино.