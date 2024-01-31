Один из самых больших звезд Голливуда Леонардо Ди Каприо стал бездомным — изменился до неузнаваемости

Леонардо Ди Каприо сильно преобразился и стал неузнаваемым. Известного голливудского актера запечатлели на съемочной площадке в образе бездомного. К счастью, он претерпел изменения для своей новой роли в кинофильме режиссера Пола Томаса Андерсона под названием «BC Project».

В кадрах актер предстал в грязной одежде. Он примерял темно-серую футболку, клетчатый халат, темные грязные джинсы, кроссовки с оранжевой подошвой, шапку, солнцезащитные очки. Сюжет нового проекта пока что не раскрывается. Известно только, что съемки проходят в Северной Калифорнии в городе Юрика.

В некоторых кадрах, которые были замечены фотографами, можно увидеть, что персонаж Ди Каприо переживает в своей жизни трудные времена. С тревожным видом он разговаривает по телефону-автомату, затем падает на пол с выражением глубокой тоски и безнадежности на лице.