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Всплыла правда, как зеленый чай влияет на артериальное давление

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Всплыла правда, как зеленый чай влияет на артериальное давление
Здоровье
Фото: @zirconicusso / freepik.com

Всеми любимый зеленый чай содержит в своем составе теин, влияющий на артерии и адреналин, что может повысить у человека артериальное давление. При этом катехины в зеленом чае укрепляют сосуды, а также снижают риск атеросклероза на 20%. Кроме того, они оказывают мочегонный эффект. 

В связи с этим для гипотоников рекомендуется горячий и крепкий зеленый чай (до 5 чашек в день), а для гипертоников — слегка теплый чай и не слишком крепкий (не более 2 минут заваривания). Однако, как подчеркивают специалисты, реакция организма индивидуальна, а перед применением всегда важно консультироваться с врачом.

Информационное агентство «Informing»

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