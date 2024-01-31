Всплыла правда, как зеленый чай влияет на артериальное давление

Всеми любимый зеленый чай содержит в своем составе теин, влияющий на артерии и адреналин, что может повысить у человека артериальное давление. При этом катехины в зеленом чае укрепляют сосуды, а также снижают риск атеросклероза на 20%. Кроме того, они оказывают мочегонный эффект.

В связи с этим для гипотоников рекомендуется горячий и крепкий зеленый чай (до 5 чашек в день), а для гипертоников — слегка теплый чай и не слишком крепкий (не более 2 минут заваривания). Однако, как подчеркивают специалисты, реакция организма индивидуальна, а перед применением всегда важно консультироваться с врачом.