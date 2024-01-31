Генетик Левина назвала продукты для поддержания иммунитета

Генетик Алина Левина предложила продукты и добавки для укрепления иммунитета в период тридемии. Жирные кислоты Омега-3, содержащиеся в рыбьем жире или специальных добавках, обладают противовоспалительными свойствами и поддерживают работу иммунитета, мозга.

Витамин D, крайне важный для здоровья, можно получить из добавок либо продуктов с высоким содержанием этого витамина. Витамин С, необходимый для иммунной функции и образования коллагена в организме, присутствует в перце, шиповнике, капусте, зелени, а также в специальных витаминных комплексах. Кроме того, не стоит пренебрегать прогулками на свежем воздухе и полноценным сном. Усиление иммунитета особенно важно в условиях сезонного распространения простудных инфекций, подчеркивает Левина.