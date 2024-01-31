Кончаловский признал, что не хочет смотреть фильм «Мастер и Маргарита» осудившего СВО Локшина

Андрей Кончаловский, знаменитый российский кинорежиссер, заявил, что он не собирается смотреть новый фильм «Мастер и Маргарита», который был снят режиссером Михаилом Локшиным. Кончаловский выразил предпочтение к чтению этого романа и добавил, что многие экранизации популярных произведений далеки от того, что задумывал сам Михаил Булгаков.

Режиссер при этом не прокомментировал позицию Локшина по отношению к СВО и не сделал призывов к запрету фильма. Он только лишь подчеркнул, что личные чувства к художнику всегда влияют на восприятие его работ, а от этого уже никуда не деться.