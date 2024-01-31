«Как можно вообще ему завидовать»: Юрий Лоза обвинил Филиппа Киркорова в неискренности — «поп-короля эстрады» свергнули

Юрий Лоза высказал свое мнение о Филиппе Киркорове в контексте скандала с «голой» вечеринкой, имевшей место в декабре прошлого года. Творчество поп-короля он назвал «показухой», подчеркнув, что считает его очень одиноким человеком.

Лоза выразил отсутствие зависти к Киркорову и его поклонникам, описав творчество артиста как сплошную позу, лишенную искренности, обвинив его в лишней показушности во всем, что делает.

После скандала наступил кризис

Также певец утверждает, что после скандала наступил кризис, и это большой стресс для Киркорова. В то время как коллеги Киркорова утверждают, что он уехал в США, где посетил концерт Мадонны и приобрел много мерча.

«Как можно завидовать Киркорову? Это сплошная поза, ни одного искреннего движения и слова. Посмотрите, как сидит, как глазки строит. Все, что он делает, — показуха. Как только мыльный пузырь лопается, наступает страшный кризис и стресс. Теперь «поп-короля» развенчали», — сказал Лоза.