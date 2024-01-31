«Провальный результат»: Лолиту Милявскую постигла очередная черная полоса

Лолита Милявская, оказавшаяся без проектов после участия в «голой» вечеринке нашла в своем доме новое увлечение - занялась малярными работами. Она рассказала в соцсетях, что решила самостоятельно замаскировать желтые пятна от протечек на потолке, взявшись за кисть.

«Лень может легко поселиться в каждом из нас. И это не про возраст. Боремся с собой, работаем над собой», – пишет Милявская.

Возможно, это стало для нее способом борьбы с ленью и привнесло пользу.

Пользователи высказали различные мнения о качестве работы

Но некоторые пользователи высказали различные мнения о качестве работы. Многие назвали полученный результат провальным. Другие подчеркнули, что артистку в жизни постигла черная полоса. Лолита же подчеркнула, что она осталась довольной проведенным временем.

Стоит добавить, что перспективы возвращения певицы на сцену остаются неопределенными, хотя фанаты поддерживают ее и считают, что она заслуживает у российского народа прощения.