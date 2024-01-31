Врач РФ Бирюкова рассказала тулякам о негативном влиянии сосисок на сердце

Врач Анна Бирюкова предупредила россиян о возможных рисках, связанных с ежедневным употреблением колбасных изделий и сосисок. Она отметила, что здоровый образ жизни, а также сбалансированное питание играют ключевую роль в обеспечении долгосрочного здоровья сосудов и сердца.

Врач выделила сосиски, копчености, колбасы и другие подобные продукты как особенно вредные

Врач выделила сосиски, копчености, колбасы и другие подобные продукты как особенно вредные из-за высокого содержания в них соли и насыщенных жиров, а также добавок в виде красителей, усилителей вкуса. Она также подчеркнула, что избыточное потребление соли может негативно сказаться на здоровье, вызывая увеличение жесткости стенок сосудов и провоцируя задержку в человеческом организме жидкости.