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Михаил Локшин: биография режиссера «Мастера и Маргариты»

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Михаил Локшин: биография режиссера «Мастера и Маргариты»
Знаменитости
Источник фото: Фильм "Мастер и Маргарита" / ВКонтакте

Михаил Арнольдович Локшин, родившийся в 1981 году в Америке, стал известным российским режиссером. В 1986 году иммигрировал из Штатов в СССР из-за симпатий. Его семья заявила о преследовании со стороны ФБР. После окончания МГУ в 2003 году он занимался некоторое время созданием рекламных роликов и видеоклипов, включая популярную пивную марку «Сибирская корона».

Карьера Локшина в кино началась с ленты «Гвоздь»

Карьера в кино Михаила началась с ленты «Гвоздь«. Она была выпущена в 2010 году. В конце 2020 вышел его первый полнометражный кинофильм, получивший название »Серебряные коньки», который стал популярным на платформе Netflix и получил в РФ несколько премий.

В 2021 году он активно работал над экранизацией романа Булгакова «Мастер и Маргарита». Получил проект значительное финансирование от Фонда кино и американских инвесторов. Премьера ленты состоялась 25 января 2024 года, она сумела собрать в прокате значительную сумму денег за первый уикенд.

После выхода фильма в Сети появились скриншоты предполагаемой страницы Локшина в Фейсбук, где он осуждал СВО и даже предоставлял финансовую поддержку военным кинодокументалистам из Украины.

Информационное агентство «Informing»

Режиссер «Мастера и Маргариты» Михаил Локшин рассказал о репарациях в пользу Украины

Режиссер «Мастера и Маргариты» Михаил Локшин рассказал о репарациях в пользу Украины

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