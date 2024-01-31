Ответ на критику режиссера: съемки «Мастера и Маргариты» завершили до начала СВО

Заявление компании «Марс Медиа« в ее официальном телеграм-канале стало ответом на обсуждение режиссера »Мастера и Маргариты» Михаила Локшина и его негодование по поводу событий в Украине.

В заявлении говорится о завершении производства проекта осенью 2021 года и возвращении кинематографиста в Америку

В данном заявлении говорится о завершении производства проекта еще осенью 2021 года и возвращении кинематографиста в Америку после выполнения всех своих контрактных обязательств, а также финансовых соглашений. В кинокомпании подчеркивают, что продолжение работы над экранизацией фильма осуществлялось под тщательным контролем продюсеров после возвращения Михаила в Штаты.

Также отмечается поддержка властей в создании ленты, подчеркивая, что без такой помощи реализация подобных кинопроектов становится попросту невозможной.

«Марс Медиа» напоследок выразила стремление создать новый фильм, который станет настоящим источником гордости для российской киноиндустрии и российского народа.