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«Берегите себя»: Лариса Гузеева напугала разбитым лицом и синяками - виной всему очередной приступ

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«Берегите себя»: Лариса Гузеева напугала разбитым лицом и синяками - виной всему очередной приступ
Знаменитости
Источник фото: @_larisa_guzeeva_

Лариса Гузеева, знаменитая российская актриса и телеведущая, рассказала своим поклонникам, что на ее лице появились огромные синяки из-за неудачного падения со стула во время очередного приступа сильного кашля. 

В опубликованном видео она объяснила фанатам, что столкнулась с тяжелейшим вирусом

В опубликованном видео она объяснила фанатам, что столкнулась с тяжелейшим вирусом, который вызвал у нее сильный кашель. Во время одного из приступов она упала прямо со стула, разбив себе лицо о кафельный пол. В результате у звезды появились под глазами синяки. Гузеева раскрыла, что теперь ей приходится тратить больше времени в гримерной перед съемками для того, чтобы стилисты смогли хорошо замаскировать следы ушибов. 

Она также вспомнила забавный случай. Актриса поделилась, что однажды стеклянная дверь в метро ударила ее по лбу, вызвав появление синяков. Но муж актрисы ей не поверил и стал «тогдашним». Она заключила свое сообщение призывом беречь себя и не становиться «тогдашними»

«Мне необходимо сейчас отработать и не упасть, берегите себя», — сообщила знаменитость в своем микроблоге в социальной сети.

Информационное агентство «Informing»

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