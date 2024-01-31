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«Возвращайтесь»: Никита Михалков рассказал об отношении Владимира Путина к Пугачевой — призывает вернуться

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«Возвращайтесь»: Никита Михалков рассказал об отношении Владимира Путина к Пугачевой — призывает вернуться
Знаменитости
Источник фото: Никита Михалков / Сообщество ВКонтакте

Режиссер Никита Михалков заявил о том, что возвращение певицы Аллы Борисовны Пугачевой в Россию не даст ей возможности занять прежнее место. По его словам, звезды, подобные Примадонне, живущие в элитных районах России, никогда не заботятся о регионах, таких как Мурманск, Челябинск, Владивосток, Кострома. 

Михалков считает, что президент России Владимир Владимирович Путин приглашает этих звезд вернуться назад на родину, так как не испытывает негативных чувств. 

«Когда Владимир Владимирович говорит: «Возвращайтесь», думаю, он это говорит, так как к ним лично не испытывает негативных чувств. Такое разве может быть? Может», - отметил Никита Сергеевич.

Михалков выразил готовность работать с вернувшимися с артистами, если увидит, что они полностью переосмыслили данную ситуацию

Михалков выразил готовность работать с артистами, вернувшимися назад в РФ, но только если увидит, что они полностью переосмыслили данную ситуацию. Он привел Ирину Горбачеву как пример. Она, по словам режиссера, изменила свою точку зрения и поделилась движением своей души в интервью.

Информационное агентство «Informing»

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