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«Он перепуганный»: Стала известна настоящая причина отъезда Филиппа Киркорова из России — и это не концерт Мадонны

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«Он перепуганный»: Стала известна настоящая причина отъезда Филиппа Киркорова из России — и это не концерт Мадонны
Знаменитости
Источник фото: @filipkirkurovoficial

Филипп Бедросович Киркоров направился в Соединенные Штаты, вызвав интерес у издания «7дней». 

По словам скандального шоумена Рустама Солнцева, причиной поездки поп-короля в Америку стало наличие дома в Майами, купленного певцом еще в далеком 2011 году. Недвижимость была переписана на детей, и, по словам Солнцева, поп-король просто следит за роскошной виллой. Он также подчеркнул, что стоимость переоформления составила 10 долларов. Причины решения передать имущество наследникам остаются для общественности загадкой. 

На последних снимках Филипп кажется несчастным и очень перепуганным

Шоумен подчеркнул, что последние снимки народного артиста вызывают тревогу у его поклонников, так как на них Филипп кажется несчастным и очень перепуганным. Возможные причины подобного настроения Киркорова остаются тайной. 

Что греха таить, неприятные изменения в жизни Киркорова после скандальной вечеринки стали предметом оживленных обсуждений в публичных источниках. 

«Судя по фото, вид у него перепуганный, он на этих фото несчастлив», - сказал Рустам.

Информационное агентство «Informing»

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