Филипп Бедросович Киркоров направился в Соединенные Штаты, вызвав интерес у издания «7дней».

По словам скандального шоумена Рустама Солнцева, причиной поездки поп-короля в Америку стало наличие дома в Майами, купленного певцом еще в далеком 2011 году. Недвижимость была переписана на детей, и, по словам Солнцева, поп-король просто следит за роскошной виллой. Он также подчеркнул, что стоимость переоформления составила 10 долларов. Причины решения передать имущество наследникам остаются для общественности загадкой.

На последних снимках Филипп кажется несчастным и очень перепуганным

Шоумен подчеркнул, что последние снимки народного артиста вызывают тревогу у его поклонников, так как на них Филипп кажется несчастным и очень перепуганным. Возможные причины подобного настроения Киркорова остаются тайной.

Что греха таить, неприятные изменения в жизни Киркорова после скандальной вечеринки стали предметом оживленных обсуждений в публичных источниках.

«Судя по фото, вид у него перепуганный, он на этих фото несчастлив», - сказал Рустам.