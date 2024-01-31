В полном одиночестве со стаканом: Евгений Петросян прошлую ночь провел не дома, а в баре

Российский юморист Евгений Петросян провел предыдущую ночь вне дома, предпочитая бар домашнему уюту со своей супругой Татьяной Брухуновой. Канал «НеМалахов» в Telegram поделился деталями этого события, предоставив кадры, на которых 78-летний артист наслаждался одиночеством за барной стойкой с стаканом пива и беседовал с персоналом заведения.

По мнению источника, Петросян казался на фоне происходящего несколько угнетенным.

Необходимо добавить, что с 2019 года Евгений Петросян состоит в браке с Татьяной Брухуновой, своей бывшей помощницей, которая младше артиста на 44 года. Перед этим он развелся со своей предыдущей супругой Еленой Степаненко, с кем проходил сложный процесс раздела имущества, привлекший внимание СМИ.

В настоящее время Петросян редко появляется в медийном пространстве

В настоящее время Петросян редко появляется в медийном пространстве, уделяя время воспитанию своего трехлетнего сына Вагана, родившегося от Татьяны Брухуновой.