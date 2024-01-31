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В полном одиночестве со стаканом: Евгений Петросян прошлую ночь провел не дома, а в баре

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В полном одиночестве со стаканом: Евгений Петросян прошлую ночь провел не дома, а в баре
Знаменитости
Источник фото: @petrosyanevgeny

Российский юморист Евгений Петросян провел предыдущую ночь вне дома, предпочитая бар домашнему уюту со своей супругой Татьяной Брухуновой. Канал «НеМалахов» в Telegram поделился деталями этого события, предоставив кадры, на которых 78-летний артист наслаждался одиночеством за барной стойкой с стаканом пива и беседовал с персоналом заведения. 

По мнению источника, Петросян казался на фоне происходящего несколько угнетенным.

Необходимо добавить, что с 2019 года Евгений Петросян состоит в браке с Татьяной Брухуновой, своей бывшей помощницей, которая младше артиста на 44 года. Перед этим он развелся со своей предыдущей супругой Еленой Степаненко, с кем проходил сложный процесс раздела имущества, привлекший внимание СМИ.

В настоящее время Петросян редко появляется в медийном пространстве 

В настоящее время Петросян редко появляется в медийном пространстве, уделяя время воспитанию своего трехлетнего сына Вагана, родившегося от Татьяны Брухуновой.

Информационное агентство «Informing»

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