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Надежда Бабкина призналась, приняла бы она участие в вечеринке Насти Ивлеевой

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Надежда Бабкина призналась, приняла бы она участие в вечеринке Насти Ивлеевой
Знаменитости
Источник фото: @_ngbabkina_

Надежда Бабкина, народная артистка РФ, высказала свое мнение относительно участия некоторых российских звезд в скандальной «голой» вечеринке, организованной блогером, актрисой и ведущей Анастасией Ивлеевой. 

Звезды должны осознавать смысл и цель своих действий, прежде чем принимать участие в подобных событиях

Артистка подчеркнула, что она не знает, простят ли россияне участников данного мероприятия, таких как Филипп Киркоров или Лолита Милявская. Бабкина также отметила важность того, чтобы звезды РФ осознавали смысл и цель своих действий, прежде чем принимать участие в подобных событиях. 

Касательно самой вечеринки, Надежда Георгиевна подчеркнула, что ее никто не приглашал, и даже если бы пригласили, она точно отказалась бы от участия.

Информационное агентство «Informing»

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