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Надежда Бабкина прокомментировала скандал с Киркоровым

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Надежда Бабкина прокомментировала скандал с Киркоровым
Знаменитости
Источник фото: @ngbabkina

Надежда Бабкина отреагировала на участие звезд в скандальной вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой. Также народная артистка прокомментировала скандал с Филиппом Киркоровым. Она заявила, что не знает, простят ли поклонники артистов, принявших участие в этом мероприятии, например Киркорова и Лолиту.

«Вернется ли слава к Киркорову? Не знаю, не думаю на эту тему. Пусть они думают. Нужно думать, что ты делаешь, куда идешь, для какой цели, зачем это надо».

Вечеринка прошла в декабре 2023 года в московском клубе «Мутабор». Участники мероприятия предстали перед публикой в очень откровенных, «полуголых» нарядах.

Информационное агентство «Informing»

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