Надежда Бабкина прокомментировала скандал с Киркоровым

Надежда Бабкина отреагировала на участие звезд в скандальной вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой. Также народная артистка прокомментировала скандал с Филиппом Киркоровым. Она заявила, что не знает, простят ли поклонники артистов, принявших участие в этом мероприятии, например Киркорова и Лолиту.

«Вернется ли слава к Киркорову? Не знаю, не думаю на эту тему. Пусть они думают. Нужно думать, что ты делаешь, куда идешь, для какой цели, зачем это надо».

Вечеринка прошла в декабре 2023 года в московском клубе «Мутабор». Участники мероприятия предстали перед публикой в очень откровенных, «полуголых» нарядах.