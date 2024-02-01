Умер известный актер из «Золотого теленка» и «Ликвидации» Анатолий Дриженко

Анатолий Дриженко, знаменитый советский и украинский актер, умер в возрасте 82 лет. Он прославился своей работой в Одесском музыкально-драматическом театре. Там артист служил 60 лет (с 1964 года) и исполнил более ста ролей.

Администрация учреждения выразила свои глубокие соболезнования в связи с утратой актера и отметила, что он был очень мудрым, щедрым, энергичным человеком, дарившим радость своим творчеством.

Дриженко известен зрителю своими ролями в «Хлебе детства моего», «Золотом теленке», «Пляже». Также он снялся в фильмах «Ликвидация», «Посылка для Светланы», «Год активного солнца».

Похороны актера намечены на пятницу, 2 февраля.