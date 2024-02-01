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Юрий Лоза признал, как стоит поступать с уехавшими из России артистами

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Юрий Лоза признал, как стоит поступать с уехавшими из России артистами
Знаменитости
Источник фото: соцсети Юрия Лозы

Юрий Лоза заявил о том, что стоит забыть об артистах, которые уехали из РФ и за рубежом высказывают антироссийские взгляды. По мнению композитора, для таких людей забвение будет самым худшим наказанием.

Лоза также подчеркнул в беседе с Известиями, что он не видит ничего плохого в том, что государство предпринимает меры, ограничивающие деятельность людей, мешающих стране идти своим путем. Поэт-песенник считает, что подобные шаги соответствуют мировой практике.

Лоза выразил уверенность, что нет смысла повторять и комментировать высказывания тех, кто радуется своей популярности за рубежом.

«Когда спрашивают: «Как относитесь к тому, что кто-то там что-то сделал?». В песне поется «отряд не заметил потери бойца». Это и должно быть главным принципом, а в пустоту кричать никому не хочется. Они радуются, что их слова находят отклик, тираж, что их популяризируют. Давайте повторять не будем», — говорит Юрий Эдуардович.

Информационное агентство «Informing»

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