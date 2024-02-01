Елена Подкаминская соблазнила бывшего священника: актриса интригует россиян

1 февраля 2024 года состоится премьера третьей части русского фильма «Сергий против нечисти» в онлайн-кинотеатре KION от МТС. В новой серии фэнтези борцам с темными силами, Кате и Сергею Земцовым, предстоит противостоять соблазнительной Яге, которую исполнила Елена Подкаминская.

Сценарий ленты предвещает увлекательное продолжение с искрометным юмором, драматическим сюжетом, романтической линией. Новая героиня Яга стала главной злодейкой, противницей мракоборцев. Бывший священник пытается помочь напарнице, попавшей в беду, а она его попытается соблазнить.

Появление Подкаминской обещает внести элементы сексуальности и изобретательности в сериал.