«Пока не планирую»: Певец SHAMAN отрекся от Путина — не хочет писать песню про президента

Певец Ярослав Дронов, известный как SHAMAN, стал доверенным лицом кандидата в президенты Владимира Путина. Однако сам артист после этого не планирует записывать специальную песню в поддержку кандидата.

Использовать концерты для агитации не собирается

Дронов подчеркнул в беседе с изданием Украина.ру, что композиция должна всегда исходить от сердца и души, не создавая впечатление предварительного заказа. Он также отметил, что использовать свои концерты для агитации не собирается, поскольку для этих целей существует много других специальных мероприятий.

Артист добавил, что искренность и душевность являются самыми важными элементами его музыкального творчества.

«Пока не планирую, ведь когда пишутся песни на заказ, это чувствуется, песня должна исходить от души, сердца, только так затрагивает то, что есть в каждом, что заставляет сердца биться в унисон. Подгадать специально что-то там и сделать так, чтобы это стало популярным треком, такого не существует», - отметил певец.