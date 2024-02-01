«Очень скучаем»: Мать умершей Юлии Началовой посетила могилу любимой дочери — слезы наворачиваются

Таисия Началова, мать умершей российской певицы Юлии Началовой, поделилась трогательным моментом в день рождения своей любимой дочери. 31 января ей могло бы исполнится 43 года. На видео, опубликованном в ее микроблоге, женщина показала, как посетила могилу артистки в этот особенный день.

Вокруг памятника были свежие цветы, рядом стояла елка, украшенная игрушками. Таисия выразила свою любовь и написала, что сильно скучает:

«Доченька, любим, очень скучаем. С Днем Рождения тебя».

Нужно напомнить, что Началова скончалась в 2019 году. Она ушла из жизни от тяжелых осложнений, вызванных заражением крови. Смерть исполнительницы стала большой утратой для мира российской эстрады.

Юлия оставила дочь Веру Алдонину. Сейчас девушка уже взрослая. Она решила пойти по стопам своей звездной матери и мечтает покорить сцену.