Актер Князев рассказал о банковских счетах Пугачевой за рубежом

Народный артист Евгений Князев решил прокомментировать ситуацию с Аллой Пугачевой, уехавшей из РФ, выразив свое разочарование в поступках певицы. Его мнение совпало с мнением гитариста Примадонны Александра Левшина, который утверждает, что причиной отъезда артистки из страны стали финансовые интересы, так как у нее есть банковские счета и недвижимость за рубежом.

Была гордостью страны

Левшин отмечал, что Алла Борисовна предпочла сохранить иностранные активы, рискуя при этом осуждением на родине и потерей фанатов. Князев подчеркнул, что ранее Пугачева была гордостью страны на международных конкурсах, представляя ее на мировой арене. Он выразил свое непонимание по поводу изменения ее позиции.

Также Евгений Владимирович предположил, что возможной причиной такого решения стали деньги и финансовые интересы, пишет АиФ.