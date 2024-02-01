«Похожа на Андрея Аршавина»: пользователи посмеялись над внешностью Юлии Барановской — запустила себя

Интернет-пользователи высмеяли Юлию Барановскую, обвинив ведущую в том, что она ухудшила свой внешний вид. Многие поклонники саркастически отметили, что с годами теледива начинает становиться похожей на экс-мужа, футболиста Андрея Аршавина, с которым у нее был гражданский брак.

Юзеры посмеялись над внешностью Юлии после того, как она опубликовала фото, на котором была запечатлена в спортивном костюме и бейсболке во время своего очередного отпуска.

Сидит на краю обрыва скалы

Комментаторы заметили, что с годами Барановская почему-то становится похожей на своего бывшего гражданского супруга. Также некоторые фанаты выразили недовольство тем, что на снимке знаменитость сидит на краю обрыва скалы, считая это отсутствием инстинкта самосохранения, особенно учитывая то, что у нее есть трое детей.

Источник фото: @baranovskaya_tv