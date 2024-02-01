«Пир во время чумы»: Ксения Бородина и Ольга Орлова веселятся от души за границей — пошли вразнос после отъезда из России

Подруги Ксения Бородина и Ольга отдыхают во французских Альпах в компании своих друзей. Видео, опубликованные телеведущей, показывают, что она хорошо катается на лыжах, в то время как певица не увлекается этим видом спорта.

После прогулки в горах они устроили шумную вечеринку в одном из местных ресторанов. На тусовке в Куршевеле Ксения зажигательно танцевала под российские хиты, такие как «Ночь» Андрея Губина, «Седая ночь» Юрия Шатунова и «Новый герой» группы «Мираж».

Зажгли под композицию «Катюша»

Ведущая отметила в своем микроблоге, что русская музыка вечна, а русские люди самые веселые в мире. В разгар этой пафосной вечеринки туристы из РФ, включая Бородину, зажгли под композицию «Катюша». Видеоролик также показывает танцующую Орлову и ее мужа-бизнесмена Валерия.

Все гости весело проводили время под аплодисменты официантов данного заведения. А вот россиянам такое времяпрепровождения звезд не понравилось. Они отметили, что после голой вечеринки жизнь ничему не учит знаменитостей, назвав происходящее «пиром во время чумы».