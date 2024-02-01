Информинг » Здоровье » Врачи признали самый опасный прием пищи, где зашкаливает количество опасных трансжиров

Врачи признали самый опасный прием пищи, где зашкаливает количество опасных трансжиров

Image 16+
Врачи признали самый опасный прием пищи, где зашкаливает количество опасных трансжиров
Здоровье
Фото: @marcelokato / pixabay.com

Перекусы могут оказаться не менее важными для здорового питания. Медики предупреждают о высококалорийной и малой пользе таких перекусов, как чипсы, конфеты, жирное печенье и кондитерские изделия, часто содержащие вредные трансжиры. Даже продукты, заявляющие о своей полезности, требуют внимательного анализа состава. 

Большое количество калорий, сахара и трансжиров может скрываться в неожиданных продуктах, например, в батончиках мюсли. Эксперты рекомендуют выбирать белковые перекусы, такие как вареное яйцо, нежирное мясо, рыба, птица, орехи или тунец в собственном соку, если между основными приемами пищи проходит долгий интервал. 

Перекус овощами или фруктами также является здоровым вариантом, предполагая прием овощей или фруктов. Для молочных продуктов рекомендуется стакан (200 гр.) молока, кефира или йогурта с низким содержанием жира. Это помогает поддерживать баланс и получать необходимые питательные вещества.

Информационное агентство «Informing»

Назван простой трюк, который помогает избавиться от головных болей

Назван простой трюк, который помогает избавиться от головных болей

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
Врачи признали самый опасный прием пищи, где зашкаливает количество опасных трансжиров

Сегодня, 16:38

Врач РФ Бирюкова рассказала тулякам о негативном влиянии сосисок на сердце

Вчера, 18:33

Генетик Левина назвала продукты для поддержания иммунитета

Вчера, 17:43

Всплыла правда, как зеленый чай влияет на артериальное давление

Вчера, 14:18

Ученые признали, что пирамидальные пакетики с чаем могут вызвать рак

Вчера, 13:23

Быстро снизит давление: кардиолог раскрыл чудотворный напиток

Вчера, 12:58

Врач рассказала, как себя можно уберечь от инсульта: важно соблюдать несколько правил

Вчера, 01:03

Если у вас частый пульс: кардиолог Крулёв объяснил, как найти причину тахикардии

30-01-2024, 21:58

Россияне смогут снизить уровень холестерина в крови, употребляя томатный сок

30-01-2024, 12:43

Назван простой трюк, который помогает избавиться от головных болей

30-01-2024, 10:03

Врач Эрат признала, что постоянная жажда может быть опасна для здоровья

29-01-2024, 20:38

Врач Игнатьев посоветовал тесты, которые помогут в домашних условиях оценить риски инсульта в ближайшее время

29-01-2024, 16:13

В Тюменской области признали, что 23 ребенка подхватили опасную заразу

29-01-2024, 14:33

Ferra: Диетологи признали, какие продукты ускоряют старение человека

29-01-2024, 12:43

В Екатеринбург пришла опасная суперинфекция: кто ею болеет

29-01-2024, 11:38

Простой способ избежать болезни Альцгеймера признали в Минздраве

29-01-2024, 09:43

Кардиолог признала самый лучший продукт для здоровья сердца: вкусная защита от инфаркта

29-01-2024, 03:38

Врач-терапевт Королева признала самую вредную рыбу для человека

29-01-2024, 02:23

Терапевт Лопатин признал самые главные и опасные осложнения ковида

29-01-2024, 00:53

Терапевт Голубенко признала пять причин повышенного артериального давления

28-01-2024, 20:43

Новости партнеров
2023
ru-RU