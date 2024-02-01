Врачи признали самый опасный прием пищи, где зашкаливает количество опасных трансжиров

Перекусы могут оказаться не менее важными для здорового питания. Медики предупреждают о высококалорийной и малой пользе таких перекусов, как чипсы, конфеты, жирное печенье и кондитерские изделия, часто содержащие вредные трансжиры. Даже продукты, заявляющие о своей полезности, требуют внимательного анализа состава.

Большое количество калорий, сахара и трансжиров может скрываться в неожиданных продуктах, например, в батончиках мюсли. Эксперты рекомендуют выбирать белковые перекусы, такие как вареное яйцо, нежирное мясо, рыба, птица, орехи или тунец в собственном соку, если между основными приемами пищи проходит долгий интервал.

Перекус овощами или фруктами также является здоровым вариантом, предполагая прием овощей или фруктов. Для молочных продуктов рекомендуется стакан (200 гр.) молока, кефира или йогурта с низким содержанием жира. Это помогает поддерживать баланс и получать необходимые питательные вещества.