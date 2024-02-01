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Певец Лоза признал, что в России не крутят явно патриотические песни

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Певец Лоза признал, что в России не крутят явно патриотические песни
Знаменитости
Источник фото: соцсети Юрия Лозы

Юрий Лоза выразил недовольство тем, что патриотические песни не получают широкого эфирного воспроизведения в РФ. В интервью порталу РИА «Новости» он поделился, что его новая патриотическая композиция под названием «Ребята воюют» не находит отклика в эфирах радиостанций. 

Лоза также подметил, что в России не так уж и часто вращаются такие откровенно патриотические треки, даже когда они посвящены тем или иным событиям, таким как, например, военные действия. Артист высказал свои наблюдения о том, что на Грушинском фестивале был запрет на патриотические хиты на главной сцене. 

По мнению композитора, российская медиасистема избегает откровенной поддержки СВО в Украине и предпочитает абстрагироваться от всех текущих событий. Также автор-исполнитель подчеркнул, что проведение концертов на передовой является небезопасным, учитывая риски стать потенциальной мишенью.

Информационное агентство «Informing»

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