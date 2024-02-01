Самарский медиум Олег Шепс проинформировал, что оказался недоволен своей победой

Олег Шепс, один из участников «Экстрасенсы. Битва сильнейших», выразил недовольство в своих соцсетях после участия в викторине, которая прошла в Самаре. Экстрасенс заявил публично, что, несмотря на то, что занял первое место, было решено признать 2-х победителей.

Эта ситуация напоминает момент «Битвы сильнейших», когда Шепсу не хватило всего-навсего каких-то три процента голосов, чтобы стать победителем, но позже он отказался от главного приза.

Отметим, что Шепс часто бывает в центре внимания. Возможно, он примет участие в новом сезоне телешоу. В настоящее время его старший брат Александр является членом жюри в программе «Экстрасенсы.Реванш».