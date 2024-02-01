«Это не секретная информация»: Саша Лойе честно признался, почему покинул «Ералаш»

Актер Александр Лойе, известный по своим ролям в детском киножурнале «Ералаш», раскрыл причины ухода из программы. Конфликт с художественным руководителем Борисом Грачевским стал причиной его отсутствия после 1993 года. Грачевский попытался изменить отношения в передаче, строя ее как бизнес, и предложил Лойе приватизацию.

Однако, не получив нужной реакции, актера просто перестали снимать. «Рыжий» отметил, что предпочитает не углубляться в подробности и считает, что каждый может делать сам выводы, оценивая ситуацию.

«Борис Юрьевич из «Ералаша» начал строить бизнес, это было логично и закономерно. Затем стал по-другому строить отношения с людьми. В моем случае сообщил, кто меня вывел в люди, кому я обязан всем. Решил меня тоже приватизировать. Нужной реакции не получил, а звонков больше мне не поступало. Это не есть секретная информация, можно в интервью почитать, как он говорил, что кончился как артист, что зазвездился и улетел. Считаю, что не нужно выяснять, кто что кому сказал, ведь все равно правды не найдешь. Судить по делам нужно, пусть каждый делает сам вывод», - сказал актер.