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«Тупо и несмешно»: Кинокритик Григорьев выразил свое недовольство фильмом «Иван Васильевич меняет все» — чудовищная интерпретация

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«Тупо и несмешно»: Кинокритик Григорьев выразил свое недовольство фильмом «Иван Васильевич меняет все» — чудовищная интерпретация
Знаменитости
Источник фото: @kinoblock

Кинокритик Роман Григорьев выразил свое негодование относительно новогоднего кинофильма «Иван Васильевич меняет все». Он сообщил, что пытался посмотреть ленту, но продержался всего лишь несколько минут. Фильм он описал как тупой и несмешной, считая, что автор шуток является человеком без чувства юмора. 

«Посмотрел «Иван Васильевич меняет все» минут семь. Понял, что физически дальше не смогу смотреть это, тупо и несмешно», - возмутился он. 

Критик также выразил свое недовольство относительно ремейков советских мультфильмов, уточняя, что создателям таких проектов «нужно забинтовать руки». 

В беседе с «360» он подчеркнул, что не хочет идти смотреть такие произведения, чтобы не испортить свои воспоминания, сформировавшиеся еще в раннем детстве. Григорьев напоследок выразил опасения по поводу персонажа домовенка Кузи в руках российских кинодеятелей и отметил, что переделанные образы оказываются чудовищной интерпретацией всем хорошо знакомых персонажей. Он высказал мнение, что государство не должно поддерживать создание таких картин.

Информационное агентство «Informing»

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