«Я умею делать»: Сергей Ершов рассказал о решении баллотироваться на пост президента России

Актер «Уральских пельменей» Сергей Ершов в недавнем интервью раскрыл подробности того, как он почти стал кандидатом в президенты.

Ранее, в 2022 году, звезда заявил в беседе с порталом E1.RU, что он десять лет назад рассматривал вариант вхождения в политику, но осознал, что ему это не подходит.

«Я оказался очень косноязычным человеком. Смотря на то, что сейчас происходит в политике, прекрасно понимаю, что прежде всего нужно уметь хорошо говорить. Причем делать что-то, как выяснилось, необязательно. Говорить я не умею, умею делать, вот почему политика не мое», - сказал Ершов.

Он добавил, как ему предложили баллотироваться в президенты. Знакомый комика пригласил его на ужин и предложил стать кандидатом на пост главы государства. Он предоставил программу, в которой было расписано, как начать, кто является электоратом, как обеспечивать поддержку избирателей и откуда брать деньги.

Однако Ершов отказался от этой идеи, так как понял, что не годится для политики из-за своего стиля и образа, а также не желал вступать в эту сферу.