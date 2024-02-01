Мать Юлии Началовой показала огромное количество цветов на могиле дочери: 31 января ей должно было исполниться 43 года

Вчера певице Юлии Началовой должно было бы исполниться 43 года и в этот день по традиции к ее могиле родные и друзья несут подарки и цветы.

Юля Началова отошла в мир иной в марте 2019 года, а начались ее страдания из-за небольшой ранки. Долгое время она страдала и никому ничего не говорила. В результате ей необходима была ампутация, но она отказалась.

На кладбище почтить память певицы приехали ее родители, дочь и верные друзья.

Мать Началовой, Таисия, показала гранитную плиту с портретом Юлии в окружении цветов. Стоит отметить, что могила Началовой впечатляет порядком и заботой родных. Также Таисия показала елку, которая была поставлена возле памятника, судя по всему, еще к Новому году.

Опубликованные в социальных сетях кадры с кладбища мать Началовой сопроводила следующими словами:

«Доченька, любим и очень скучаем. С Днем Рождения».