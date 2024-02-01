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«Классический абьюзер»: Пользователям не понравился Алексей Чумаков на новом фото — артист напоролся на критику

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«Классический абьюзер»: Пользователям не понравился Алексей Чумаков на новом фото — артист напоролся на критику
Знаменитости
Источник фото: @alexchumakoff

Российская исполнительница Юлия Ковальчук поделилась в своих социальных сетях новостью, что недавно она отдыхала на море со своим мужем Алексеем Чумаковым. В посте она выложила новое фото, на котором они обнимаются и улыбаются камере, отметив, что это единственный снимок вдвоем с отдыха. Звезда также выразила благодарность за возможность увезти из отпуска хотя бы одну общую фотографию. 

Поклонники положительно отреагировали на снимок

Поклонники положительно отреагировали на снимок, выражая комплименты супружеской паре. Хотя некоторые высказали весьма неоднозначные комментарии к внешности артиста. 

«Юля — очень нежная девочка, а он классический абьюзер», «Алексей, как с короной! А вы в шляпе», «Повезло с мужем», «Спасибо Алексею, что согласился сфотографироваться», «Вы — девочка, рядом брутальный мужчина. То, что нужно», «Очень шикарная пара», «Главное, они друг друга любят, заметно даже через фотографию», — пишут пользователи.

Информационное агентство «Informing»

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