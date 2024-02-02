«Я еще не пережила это»: Осиротевшая Елена Яковлева сообщила печальные новости — она не справляется с горем

Елена Яковлева впервые поделилась с журналистами КП глубокой личной трагедией, рассказав, что в последние два года она потеряла обоих родителей. Сначала скорбь охватила ее после ухода матери, а затем, всего лишь год спустя, артистка столкнулась с тяжелой утратой отца. Эти тяжелые потери оставили невосполнимую пустоту в жизни звезды «Интердевочки».

Яковлева признала, что она до сих пор не смогла полностью справится со своим горем.

«Только недавно пришло ощущение, что я уже сирота. Сначала ты этого не понимаешь. Может, боль трансформируется во что-то, однако работа помогает. Если бы не было ее, я бы сошла с ума. Думаю часто о прошлом, могу разрыдаться», - признается знаменитость.

Актриса находит поддержку в работе

Актриса находит поддержку в работе, сценических проектах. Она старается улыбаться, несмотря на болезненные воспоминания, а также находит силы продолжать свою деятельность, искать радость в творчестве и повседневной жизни.