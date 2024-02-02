Информинг » Знаменитости » «Я еще не пережила это»: Осиротевшая Елена Яковлева сообщила печальные новости — она не справляется с горем

«Я еще не пережила это»: Осиротевшая Елена Яковлева сообщила печальные новости — она не справляется с горем

Image 16+
«Я еще не пережила это»: Осиротевшая Елена Яковлева сообщила печальные новости — она не справляется с горем
Знаменитости
Источник фото: @yakovlevaa.ea

Елена Яковлева впервые поделилась с журналистами КП глубокой личной трагедией, рассказав, что в последние два года она потеряла обоих родителей. Сначала скорбь охватила ее после ухода матери, а затем, всего лишь год спустя, артистка столкнулась с тяжелой утратой отца. Эти тяжелые потери оставили невосполнимую пустоту в жизни звезды «Интердевочки». 

Яковлева признала, что она до сих пор не смогла полностью справится со своим горем. 

«Только недавно пришло ощущение, что я уже сирота. Сначала ты этого не понимаешь. Может, боль трансформируется во что-то, однако работа помогает. Если бы не было ее, я бы сошла с ума. Думаю часто о прошлом, могу разрыдаться», - признается знаменитость.

Актриса находит поддержку в работе

Актриса находит поддержку в работе, сценических проектах. Она старается улыбаться, несмотря на болезненные воспоминания, а также находит силы продолжать свою деятельность, искать радость в творчестве и повседневной жизни.

Информационное агентство «Informing»

Надежда Бабкина призналась, приняла бы она участие в вечеринке Насти Ивлеевой

Надежда Бабкина призналась, приняла бы она участие в вечеринке Насти Ивлеевой

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
Виктория Боня после пластики назвала себя полной копией Анджелины Джоли

Сегодня, 00:53

«Классический абьюзер»: Пользователям не понравился Алексей Чумаков на новом фото — артист напоролся на критику

Вчера, 22:43

Мать Юлии Началовой показала огромное количество цветов на могиле дочери: 31 января ей должно было исполниться 43 года

Вчера, 20:53

«Похожа на Андрея Аршавина»: пользователи посмеялись над внешностью Юлии Барановской — запустила себя

Вчера, 17:38

«Очень скучаем»: Мать умершей Юлии Началовой посетила могилу любимой дочери — слезы наворачиваются

Вчера, 17:23

Певец Лоза признал, что в России не крутят явно патриотические песни

Вчера, 16:53

«Тупо и несмешно»: Кинокритик Григорьев выразил свое недовольство фильмом «Иван Васильевич меняет все» — чудовищная интерпретация

Вчера, 16:08

«Я умею делать»: Сергей Ершов рассказал о решении баллотироваться на пост президента России

Вчера, 15:58

Самарский медиум Олег Шепс проинформировал, что оказался недоволен своей победой

Вчера, 15:03

Умерла в 66 лет после тяжелой болезни: Не стало заслуженной артистки России Фариды Муминовой

Вчера, 14:43

«Это не секретная информация»: Саша Лойе честно признался, почему покинул «Ералаш»

Вчера, 14:33

«Пир во время чумы»: Ксения Бородина и Ольга Орлова веселятся от души за границей — пошли вразнос после отъезда из России

Вчера, 13:58

Актер Князев рассказал о банковских счетах Пугачевой за рубежом

Вчера, 12:38

Елена Подкаминская соблазнила бывшего священника: актриса интригует россиян

Вчера, 11:48

Надежда Бабкина прокомментировала скандал с Киркоровым

Вчера, 11:38

«Пока не планирую»: Певец SHAMAN отрекся от Путина — не хочет писать песню про президента

Вчера, 10:53

Юрий Лоза признал, как стоит поступать с уехавшими из России артистами

Вчера, 10:38

Умер известный актер из «Золотого теленка» и «Ликвидации» Анатолий Дриженко

Вчера, 10:18

Надежда Бабкина призналась, приняла бы она участие в вечеринке Насти Ивлеевой

31-01-2024, 23:58

«Возвращайтесь»: Никита Михалков рассказал об отношении Владимира Путина к Пугачевой — призывает вернуться

31-01-2024, 23:23

Новости партнеров
2023
ru-RU