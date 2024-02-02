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Люксовые каникулы Ксении Бородиной в Альпах: ест трюфель, щеголяет в Fendi

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Люксовые каникулы Ксении Бородиной в Альпах: ест трюфель, щеголяет в Fendi
Знаменитости
Источник фото: @____borodylia____

Ксения Бородина и Ольга Орлова после трудовых будней отправились в роскошный отпуск в Куршевель. 

После небольшого инцидента, когда Бородина упала и ударилась головой на горнолыжном спуске, звезды решили устроить веселую вечеринку в одном местном ресторане. Видео с мероприятия попало в социальные сети, где видно, что подруги танцевали под хиты российской поп-музыки. Кажется, травма не помешала Ксении отдыхать, и даже сотрудники ресторана присоединились к их веселью. Телеведущие в кадре, с гордостью вспоминая родину, утверждают, что русские люди самые веселые. 

Роскошный отдых знаменитостей вызвал некоторое негодование в сети

Стоит сказать, что роскошный отдых знаменитостей вызвал некоторое негодование в сети. Пользователи осудили знаменитостей за их чересчур праздный образ жизни. Подписчиков не устраивает то, что на фоне проблем в стране они могут позволить себе употреблять трюфели и другие деликатесы, а также щеголять в брендовых дорогущих вещах.

Информационное агентство «Informing»

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