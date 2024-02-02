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Виктория Боня после пластики назвала себя полной копией Анджелины Джоли

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Виктория Боня после пластики назвала себя полной копией Анджелины Джоли
Знаменитости
Источник фото: @victoriabonya

Блогерша Виктория Боня оценила свою внешность после недавних пластических операций и многих косметологических процедур, утверждая, что теперь ее внешность сравнима с Анджелиной Джоли. 

Информация о ее радикальном преображении стала известна в сентябре минувшего года, когда теледива провела дорогостоящее хирургическое вмешательство в США. 

Боня уверяет, что благодаря многократным процедурам по коррекции лица она ничем не уступает голливудской звезде

Боня уверяет, что благодаря многократным процедурам по коррекции лица, включая лифтинг век, подтяжку бровей, установку имплантов, она ничем не уступает голливудской звезде. 44-летняя Вика утверждает, что это не только ее собственное мнение, но также многие мужчины сравнивают ее с всемирно известной актрисой.

Информационное агентство «Informing»

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