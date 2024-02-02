Диана Гурцкая избегает людных мест после смерти мужа — до сих пор не может смириться с трагедией

Диана Гурцкая после трагической утраты мужа Петра Кучеренко в мае 2023 года избегает публичных мероприятий и держится в стороне от внимания. Ее супруг умер в самолете из-за проблем с сердцем. Эта утрата сильно повлияла на певицу, которая до сих пор не может смириться с произошедшим.

«Все остается, продолжается, но кого нет рядом — это тебя. До сих пор это трудно осознать. Кажется, две фотографии разделяет вечность, верю, что ты всегда рядом», - говорила певица ушедшему супругу.

Семья прошла через трудные моменты, сохраняя память о любимом Петре. Диана вернулась на сцену, но предпочитает избегать внимания общественности. Недавно она посетила Гостиный двор, где президент Владимир Путин встречался с доверенными лицами, в числе которых были и известные личности, включая саму Диану.

Исполнительница появилась на мероприятии, полностью одетая в черное. Ее стиль и настроение явно отражают траур по покойному супругу. Артистка демонстрирует глубокую скорбь и предпочитает избегать появления в общественных местах, демонстрируя уважение к памяти ушедшего избранника.