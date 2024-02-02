Продюсер НТВ Вайнштейн заявил, что сериал «Слово пацана» покажут в эфире без цензуры

Генеральный продюсер телеканала НТВ Тимур Вайнштейн объявил о том, что телесериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» будет представлен зрителям в эфире без цензуры. Каждый из эпизодов классифицирован как «18+». Они будут показаны после 23:00.

Вайнштейн также подчеркнул, что ожидается показ весной, это будет оригинальная версия без любых изменений.

Сериал рассказывает о молодежных бандитских группировках, действующих в конце 1980-х годов в Казани. Он основан на книге Роберта Гараева. В главных ролях снялись Иван Янковский, Леон Кемстач, Рузиль Минекаев, Елизавета Базыкина, Анна Пересильд, Анастасия Красовская.

Премьера впервые состоялась 9 ноября 2023 года, последняя серия вышла в эфир 21 декабря 2023 года на Wink.