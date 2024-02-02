Новым трендом TikTok стала песня Жанны Фриске

Видеоролики, созданные блогерами в TikTok, под музыку певицы Жанны Фриске «Брюнетки и блондинки», становятся все более популярными. В роликах девушки используют фрагменты известной композиции, выражая идею высокой самооценки и любви к себе. Тренд приобретает популярность не только в России, но и в странах СНГ.

На данный момент в роликах нет общей эстетики, они объединены одной концепцией. К слову, подобный успех имела песня Кати Лель «Мой мармеладный». Она также пользовалась популярностью в социальных сетях. Под сингл снимали ролики даже зарубежные звезды, такие как дочь Милы Йовович.