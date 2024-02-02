Актер Евгений Цыганов решил ответить хейтерам фильма «Мастер и Маргарита»

Актер Евгений Цыганов решил ответить на критику фанатов телесериала «Слово пацана» в своих социальных сетях после недавней премьеры фильма «Мастер и Маргарита». Высмеивая негодование некоторых зрителей, Цыганов подчеркнул, что многие из критикующих экранизацию романа Михаила Булгакова являются фанатами «Слова пацана».

Актер выразил удивление, откуда вдруг у людей появилась экспертность по творениям Булгакова.

«Откуда появилось столько экспертов по Михаилу Булгакову? Ведь все еще недавно казанские пацаны были…», - пишет он.

Нужно сказать, что «Мастер и Маргарита» рассказывает о писателе в 1930-е годы, попавшем в центр скандала, и влюбившемся в итоге в Маргариту.