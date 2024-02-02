Павел Деревянко заживо похоронил себя — потерял все, что имел

1 февраля 2024 года в российских кинотеатрах стартовала новая комедия «Конец Славы» (16+). В главной роли выступил Павел Деревянко.

В фильме главный персонаж (известный актер Слава) решает похоронить себя заживо, чтобы начать жизнь с чистого листа и возродить угасшую когда-то карьеру. Избалованный популярностью, он в итоге теряет все – контракт, популярность, семью. Решив вернуть свою славу, он разрабатывает план по своему «возрождению», однако один несчастный случай срывает его планы. Вместо радости Слава оказывается запертым в гробу.

В комедии снимались Ян Цапник, Дарья Урсуляк, Наталья Хорохорина, Сергей Чирков, Екатерина Климова.