Нашли «слабое звено»: Лева из «Би-2» впервые высказался о своем задержании — артист нашел «русский след»

Солист «Би-2» Лева*, настоящее имя которого Егор Бортник* решил впервые прокомментировать свое задержание в Таиланде в беседе с изданием «Пятый канал».

Он заявил, что гордится израильским гражданством и отметил себя гражданином мира, выразив благодарность своей стране за поддержку в трудные моменты. В связи с нарушением тайского визового режима музыкант обнаружил «русский след» и предположил, что эта операция была продумана заранее. Он также отметил, что трудностей, с которыми столкнулась рок-группа, можно было бы избежать.

«Получилось, что живу в Европе. Нам говорили, что это все — «русский след». Понимаю, эта операция заранее продумана, нашли «слабое звено», которое от нас не зависело», — отметил Лева*.

Отметим, что «Би-2» прибыла в Израиль после депортации из Таиланда. Глава израильского МИД лично встретился с артистами. Он выразил радость, что группе удалось избежать экстрадиции в РФ, где им грозило заключение.

*Признан иностранным агентом по решению Минюста РФ