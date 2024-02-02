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«Обалдеть»: Певица Глюкоза не грустит после «голой» вечеринки — танцующая певица разместила новое интригующее видео

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«Обалдеть»: Певица Глюкоза не грустит после «голой» вечеринки — танцующая певица разместила новое интригующее видео
Знаменитости
Источник фото: @glukozamusic

Певица Глюкоза (Наталья Чистякова-Ионова), редко демонстрирующая свою семью, решила на этот раз порадовать своих поклонников новым видео, где она танцует со своей мамой Татьяной Ионовой. На кадрах дочь и мать весело проводят время, вызывая восторг у многотысячной аудитории. Фанаты высоко оценили красоту и сходство между родственницами, оставляя комплименты и приятные комментарии о шикарной генетике. 

Певица, родившаяся в 1986 году в российской столице, рассказывала, что ее воспитывала бабушка Лидия Михайловна, а не родители. Поэтому этот редкий кадр позволил фанатам увидеть другую сторону жизни певицы и ее родных. 

Источник фото: @glukozamusic

«Обалдеть, это ваша мама?», «Мама - шикарная женщина», «Стало ясно теперь, в кого такая красотка дочь», «Какие красивые женщины, шикарная генетика», «Вы просто королевы», — пишут подписчики. 

Напомним, что Максим Фадеев объявил о прекращении сотрудничества с певицей, поскольку отказывается ассоциировать себя с артисткой после участия в скандальной вечеринке Анастасии Ивлеевой. Как подчеркнул продюсер, проект «Глюк'oZa» был ориентирован на детей, а поведение Натальи и выпускаемый ею контент подрывают данную концепцию.

Информационное агентство «Informing»

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