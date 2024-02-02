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«Прям висла на нем»: Очевидцы рассказали о новом возлюбленном Виктории Лопыревой — питательный мужик с животом

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«Прям висла на нем»: Очевидцы рассказали о новом возлюбленном Виктории Лопыревой — питательный мужик с животом
Знаменитости
Источник фото: @lopyrevavika

Телеведущая Виктория Лопырева, проживающая в Дубае, была замечена в компании нового спутника жизни месяц назад, сообщает издание «7Дней».

Информации о таинственном мужчине практически нет. По данным источника, пара отдыхала на пляже в одном из престижных отелей. Наблюдатели отметили физическую форму мужчины и близкие отношения Лопыревой с ним, даже находясь на общественном пляже.

«Мужик Виктории Лопыревой с животом. Видно, что питательный. Она висла прям на нем. На пляже, где была куча детей, руку держала у него постоянно, простите, в штанах», — пишет «Вокруг ТВ», ссылаясь на слова очевидцев.

В 2019 году Лопырева вышла замуж за Игоря Булатова, с которым у нее есть сын, родившийся в том же году. В начале осени Виктория Лопырева делилась, что у нее с мужем возникли серьезные проблемы в семейных отношениях. Она отмечала, что каждый из них ведет свою жизнь, и она не знает, что произойдет в будущем – время покажет.

Несмотря на слухи о возможном разводе, Лопырева опровергала эту информацию. Важно отметить, что с тех пор у нее появился новый спутник жизни, с которым ее заметили в Дубае месяц назад, несмотря на предыдущие заявления о сохранении семейных отношений.

Информационное агентство «Informing»

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