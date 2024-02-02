Сергей Лавров нашел доказательства возвращения Киркорова на сцену

В прошлом году в столице прошло одно знаменитое событие — блогерша Анастасия Ивлеева устроила вечеринку с необычным дресс-кодом «голая». Мероприятие стало причиной обширного обсуждения в сети из-за вызывающего стиля одежды и провокационного поведения гостей, что привело к массовой «отмене» приглашенных артистов.

Двухлетний перерыв для Киркорова будет полезным

Известному артисту Филиппу Киркорову стали препятствовать на ТВ, а организаторы отказываются проводить концерты с поп-королем. Сергей Лавров, продюсер, выразил свое видение этой ситуации. По его мнению, двухлетний перерыв может быть весьма полезным для Киркорова, так как аудитория, возможно, устала от его постоянного присутствия.

Однако Лавров предвидит, что возвращение Филиппа на сцену станет настоящим событием. Он подчеркивает, что каждая композиция исполнителя - это настоящий хит, а концерты будут привлекать огромную аудиторию.

К слову, после скандала артист изменил свой образ жизни, предпочитая более закрытый стиль. Также он прекратил активное общение с поклонниками в соцсети.