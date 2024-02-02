«Ее нет»: Три года отношений Гарика Харламова и Юлии Ковальчук закончились крахом — комик бросил любимую

Российский шоумен и комик Гарик Харламов стал участником телевизионного шоу «Натальная карта» от Medium Quality и «VK Видео». В новом выпуске программы таролог Олеся Иванченко предсказала, что идеальная пара для артиста — милая девушка, способная «держать за яйца, но хлопать при этом глазами».

Харламов, заинтересованный такими словами, поинтересовался у нее, где ему такую найти, а Иванченко предположила, что его нынешняя подруга, актриса Катерина Ковальчук, вполне может обладать такими качествами. Однако, удивившись, артист заявил, что ее уже нет в его жизни.

«Заранее, если что, извините», — обратилась таролог к избраннице юмориста, посмотрев в камеру.

Комик ответил, что таролог извиняется в пустоту.

Олеся удивилась:

«Ее нет?».

Артист ответил:

«Нет».

Нужно напомнить, что пара встречалась с 2021 года. Отношения Гарика и Юлии стали известны общественности после поздравления матери Харламова с днем рождения Ковальчук.