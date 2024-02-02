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«Этого не было у остальных артисток»: Юрий Лоза объяснил успех Аллы Пугачевой в России

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«Этого не было у остальных артисток»: Юрий Лоза объяснил успех Аллы Пугачевой в России
Знаменитости
Источник фото: YouTube

Российский артист Юрий Лоза выразил свое мнение о Примадонне в беседе с «АиФ». Как подчеркнул певец, Алла Пугачева всегда привлекала внимание людей и выделялась среди других звезд. Ее окружали разводы, скандалы, артисты стремились сотрудничать и всегда выступать с ней на одной сцене.

Лоза признал, что вокруг Аллы Борисовны всегда царила особая аура, сейчас общество больше интересуется внешними событиями вокруг артистов, чем их творчеством. Он добавил, что именно этим объясняется ее успех.

«Вокруг нее была наполненная всевозможными событиями аура. За ней тянулся шлейф, этого не было у остальных. Нашему народу это важнее сейчас, чем творчество. Найдите одну новость хотя бы, что певец спел новую песню, выпустил альбом», — отметил Лоза.

Впрочем, на данный момент он не видит никакой необходимости в возвращении Пугачевой на российскую сцену. По его словам, все песни Примадонны уже исполнены другими звездами.

Музыкант выразил мнение, что голос эстрадной звезды изменился с годами из-за курения, она буквально довела себя до самоуничтожения. Лоза подчеркнул, что он, напротив, осознав влияние курения на свою работу, бросил эту пагубную привычку.

Информационное агентство «Informing»

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