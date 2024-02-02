Психолог Хорс рассказал о зависимости, которой страдает Ольга Бузова

Психолог Михаил Хорс рассказал о зависимости, которой страдает Ольга Бузова. Это трудоголизм, полагает он. Если трудоголик лишается возможности работать, он начинает не просто дискомфортно себя чувствовать - у него начинается настоящая ломка, которую можно сравнить с той, которую испытывают больные алкоголизмом или наркоманией, передают «Дни.ру» .

«Их ломает без работы, как того наркомана или алкоголика без его веществ. Без постоянной занятости их мир кажется серым и унылым. Они не ощущают свою важность без работы», — сказал Хорс.

В большинстве случаев трудоголизм - это попытка скрыться от проблем

На практике бывает, что не склонный к трудоголизму человек вдруг становится трудоголиком. Он целиком и полностью уходит в работу. Однако в большинстве случаев это попытка скрыться от проблем. Особенно если для их решения надо признать собственную ошибку. Многие отстраняются, налегая на алкоголь. Все их желание сводится к одному - напиться и забыться. Часть граждан лучшим методом отстранения считают работу. Вместо того, чтобы решать вопросы здесь и сейчас, они «упиваются» работой.

Недавно Бузова рассказала подписчикам, что весь февраль планирует трудиться - график у певицы очень плотный, практически без выходных.