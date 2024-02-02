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Как COVID-19 изменил увлечение женщин филлерами — теперь это делать опасно

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Как COVID-19 изменил увлечение женщин филлерами — теперь это делать опасно
Здоровье
Фото: @freepik / freepik.com

Пластический хирург Дмитрий Зимин отмечает, что осложнения, связанные с использованием инъекционных препаратов на основе гиалуроновой кислоты (филлеры) для борьбы с морщинами, стали более заметными после перенесенного коронавируса. 

Из-за вируса филлер может капсулироваться под кожей, обрастая плотной рубцовой тканью

Он утверждает, что из-за вируса филлер может капсулироваться под кожей, обрастая плотной рубцовой тканью, что делает его несовместимым с дополнительными инъекциями гиалуроновой кислоты. Пациенты, столкнувшиеся с этими осложнениями, испытывают затруднения в процессе коррекции. Для решения проблемы используют инъекции лонгидазы, которая расщепляет филлер, но плотная рубцовая ткань остается, что может потребовать дополнительных хирургических вмешательств для удаления образовавшихся конгломератов.

Эксперт советует быть осторожными с использованием филлеров и не злоупотреблять ими, особенно после перенесенного коронавируса, так как осложнения в этом случае могут быть более серьезными.

Информационное агентство «Informing»

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