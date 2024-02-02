Как COVID-19 изменил увлечение женщин филлерами — теперь это делать опасно

Пластический хирург Дмитрий Зимин отмечает, что осложнения, связанные с использованием инъекционных препаратов на основе гиалуроновой кислоты (филлеры) для борьбы с морщинами, стали более заметными после перенесенного коронавируса.

Из-за вируса филлер может капсулироваться под кожей, обрастая плотной рубцовой тканью

Он утверждает, что из-за вируса филлер может капсулироваться под кожей, обрастая плотной рубцовой тканью, что делает его несовместимым с дополнительными инъекциями гиалуроновой кислоты. Пациенты, столкнувшиеся с этими осложнениями, испытывают затруднения в процессе коррекции. Для решения проблемы используют инъекции лонгидазы, которая расщепляет филлер, но плотная рубцовая ткань остается, что может потребовать дополнительных хирургических вмешательств для удаления образовавшихся конгломератов.

Эксперт советует быть осторожными с использованием филлеров и не злоупотреблять ими, особенно после перенесенного коронавируса, так как осложнения в этом случае могут быть более серьезными.